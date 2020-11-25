Didim’de pazaryerleri dezenfekte ediliyor

Ülkemiz ve dünya genelinde yeniden artış gösteren Korona virüs vakalarına karşı önlem almak amacıyla Didim’de dezenfektan ve temizlik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Didim Belediyesi ekipleri vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda alışverişlerini gerçekleştirmeleri için kent merkezinde kurulan Çarşamba Pazarı ile Didim Balıkçılar ve Manavlar Çarşısı’nda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Çarşamba Pazarı ile Balıkçılar ve Manavlar Çarşısını dezenfektanlı sularla yıkarken, pazaryerinde bulunan tüm çöp konteynırlarını dezenfekte etti.

Devam eden dezenfekte faaliyetleri hakkında bilgiler veren Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Ülkemiz ve dünya genelinde Korona virüs vakalarının artışa geçmesinin ardından bizde kentimiz genelinde yapmış olduğumuz dezenfekte faaliyetlerimizi arttırdık. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir kentte yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalarımız periyodik olarak devam edecektir” dedi.

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