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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüs nedeniyle tatbikat masa başı olarak gerçekleştirildi

İHA

Korona virüs nedeniyle tatbikat masa başı olarak gerçekleştirildi

Aydın Devlet Hastanesi' nin afet ya da acil durumlara hazırlıklı olması amacıyla oluşturulan HAP (Hastane Afet ve Acil Durum Planı) çerçevesinde; her yıl masa başı ve saha tatbikatı olmak üzere iki etapta gerçekleştirilen Hastane Afet ve Acil Durum Tatbikatı (HAP) bu sene Kovid19 salgını nedeniyle sadece masa başı olarak gerçekleştirildi.
Hastane Sivil Savunma Birimi koordinatörlüğünde yapılan tatbikatta, HAP masa başı tatbikatlarında hastane personellerine afet ve acil durumlarında nasıl hareket edeceği, acil durum planlarının uygulanabilirliği, hastanenin tıbbi ve fiziksel kapasite ve yeteneklerini nasıl verimli kullanabilecekleri aktarıldı.
HAP Komisyon Başkanı ve Hastane Başhekim v. Op .Dr. Kamil Kayahan ve üyelerinin iştirakiyle hastane yemekhane salonunda gerçekleştirilen senaryo gereği Aydın ilinde meydana gelen deprem ile ilgili masa başı tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
Tatbikat sonrası Hastane Başhekim v. Kamil Kayahan tatbikatla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Hastanemiz de veya bölgemizde olabilecek afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmamız büyük önem taşımaktadır. Bu tatbikat ile birlikte personelimiz, HAP uygulamalarının önemini kavramışlardır. Bu çerçevede her yıl planlanan tatbikatlar yapılmakta ve hastanemizin imkân ve kabiliyetleri değerlendirilmekte, personelimiz bilgilendirilmektedir. Afet ve felaketlerin sadece tatbikatlarda kalması temennisiyle emeği geçen tüm ekibe teşekkür ederim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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