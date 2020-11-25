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Ziraat Odası Başkanı Sevinç, işsizlik ve açlıktan söz edenlere isyan etti “Memlekette açım ve işsizim diyen ne kadar insan varsa bana gelsin iş verip doyurmaya talibim”

İHA

Ziraat Odası Başkanı Sevinç, işsizlik ve açlıktan söz edenlere isyan etti “Memlekette açım ve işsizim diyen ne kadar insan varsa bana gelsin iş verip doyurmaya talibim”

Aydın’ın en köklü çiftçilerinden ve Karacasu ilçesinde yaklaşık çeyrek asırdır Ziraat Odası Başkanlığı yapan İsa Sevinç, memlekette açlık ve işsizlikten söz edenlere isyan etti. ‘Açım ve işsizim’ diyen herkesi Karacasu’ya davet eden Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç, “mum ışığı ile çalışacak adam aranıyor. Bir çok kişi çıkmış halen işsizlik ve açlıktan söz ediyor. Aç ve işsiz olduğunu iddia eden memlekette ne kadar insan varsa bana gelsin ben hem iş hem aş vermeye taahhüt ediyorum” dedi.

Türkiye’de insanların sistemli olarak adeta tembelleştirildiğini ve günümüz gençliğinin ciddi bir tembellik hastalığına tutulduğunu belirten Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç, “Eskiden bu insanlar ekmek parası kazanabilmek için o kadar zor şartlarda çalışırdı ki, bugün genç nesil o zor günleri sadece filmlerde görüyor. Herkes işsizlikten, ekonomik krizden bahsediyor. Hatta eli ayağı tutan demiri sıksa suyunu çıkaracak gençler utanmadan açlıktan söz ediyor. Ben bu memlekette eli ayağı tutan kimsenin işsizlikten dert yanmasına, gençlerin de açlıktan söz etmesine çok üzülüyorum. Bugün tarım sektörünün en büyük sorunlarından biri çalışacak insan bulamamaktır. İnsanlarımız öyle hale geldi ki, mümkünse hiç çalışmadan para kazanmak istiyorlar. Yılda 3 defa ürün kaldırılan ve her mevsim bir ürünün hasat edildiği bu memlekette halen işsizlik ve açlıktan söz eden varsa lütfen bize gelsin. Çalışmaya niyeti olduktan sonra biz onları hem aş hem iş veririz” diye konuştu.

“Sadece Karacasu’da 24 tane sıfır traktör bekleyen çifti var”

Karacasu’da 22 yıldır Ziraat odası başkanlığı yaptığını, 22 yıl öncesi ile bugünü kıyasladığında Türkiye’nin gerekten iyi mesafe kat ettiğini belirten İsa Sevinç, “Gerek dünyanın gerekse ülkemizin içinde bulunduğu durum nedeniyle bazı zorluklar yaşanıyor. Ancak şu anda bile sadece Karacasu’da sıfır traktör sırası bekleyen 24 adet çiftçimiz var. Eskiden bayiler müşteri arardı, şu anda müşteri bayiye traktörün bir an önce gelip aracını teslim alacağı günü dört gözle bekliyor. Sadece zeytinyağı primi ile traktör taksiti ödeyen çiftçilerimiz var. 2000’li yıllarda Karacasu zeytin üretimine başladı. Şu anda 2 milyon 150 bin ağaç varlığına ulaştık. 175 bin tonu sofralık 322 bin ton zeytin rekoltesine ulaştık. Eskiden kuru bir arazi olan Karacasu ve çevresi göletlerle hayat buldu. En büyük sıkıntı çalışacak insan sıkıntısı. Bu nedenle işsizim ve açım diyen herkesi Karacasu’ya davet ediyoruz. Tek şartımız çalışmayı sevecek. Bu memlekette işsizlik ve açlıktan ancak tembeller dert yanabilir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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