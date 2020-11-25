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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı yapıldı

İHA

Aydın'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı yapıldı

Aydın'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2020 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı.

Aydın Valiliği'nce verilen görev ve sorumlulukların gecikmeksizin uygulamaya geçirilmesi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanu’nun uygulanmasında etkinliğin, koordinasyonun arttırılması ve yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay'ın yanı sıra; İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Erkin Turgut, İl Jandarma Komutanı Mesut İnan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Nurdan Kamal ile ilgili kurum müdürleri, belediye ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdür Yardımcısı Nurdan Kamal kadına yönelik şiddetle mücadele alanında 2007 yılından bu yana 3 ulusal eylem planının yürürlüğe girdiğini 20212025 yıllarını kapsayacak 4. Ulusal eylem planının da hazırlıklarının sürdüğünü ifade ederek, “Kadına yönelik şiddetle mücadele birincil il eylem planımız 3 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu kapsamdaki ikinci eylem planımız da 2021 yılı içerisinde hazırlanarak yürürlüğe girecek. 2020 yılı kasım ayı itibari ile 111’i Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olmak üzere ülke genelinde hizmet veren 146 kadın konukevi 3 bin 508 kapasite ile hizmet veriyor. Aydın’da da 1’i Aydın Büyükşehir Belediyesi diğeri de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı olmak üzere 2 konukevi toplamda 30 kapasite ile hizmet vermektedir. 2020 yılı içerisinde 670 kadın hakkında barınma tedbiri alınmış, bunlardan 598 kadın ve 289 çocuk olmak üzere 887 vatandaş kadın konukevlerinden hizmet aldı. Can güvenliği riski bulunmayan kadınlar ve beraberindeki çocuklar için 6284 sayılı Kanunu’nun 10/6 maddesi kapsamında, 49 ilde 65 tesis barınma amacı ile hizmet vermeye başladı. Aydın’da da Mart ayından itibaren salgın nedeniyle, barınma talepleri için kamu misafirhanelerinden yararlanılmaya başlanmış, artan talepleri karşılamada yaşanan güçlük nedeniyle barınma hizmeti, 2 ay süre ile giderleri Efeler Belediyesi tarafından karşılanan Aydın’daki bir otelde verilmeye devam etti. Halen barınma hizmeti bakanlığın bütçesinden karşılanarak aynı otelde verilmeye devam edilmektedir. Aydın’da toplam 67 kadın ve 342 çocuk bu hizmetten yararlandı" dedi.

Aydın’da KADES ihbar sayısı 841

Kadın Destek Uygulaması’nın (KADES) yalnızca kadınların kullanımına açık olduğunu ifade eden Kamal, kadınların ‘yardım iste butonu’ vasıtasıyla 7/24 kolluk birimlerine ulaşım sağlayabileceklerini ifade etti. Müdür Yardımcısı Kamal, İhtiyaç tespiti halinde mağdurların Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı merkezlerden hizmet alabileceklerini kaydederek, KADES Türkiye genelinde 545 bin 579 kez indirilmiş olup toplam ihbar sayısı 45 bin 920’dir. İhbar sayısı ilimizde ise 841’dir. Bakanlığımız, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında 8 Mart 2015 yılında elektronik kelepçe ile ilgili protokol imzalandı. İlimizin de 2019 yılında dahil edildiği pilot uygulama kapsamında, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı’nda bulunan elektronik izleme sistemi altyapısı uygulanmaktadır. İlimizde 5 yüksek riskli vaka hakkında elektronik kelepçe kararı alınmış olup, 3’ü aktif olarak izlenmekte olup, 2 kararın failinin yakalanamamış olmasından dolayı uygulanamamaktadır. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2007 yılından itibaren başlatılan eğitimlerde bugüne kadar ülke genelinde 1 milyon 946 kişiye eğitim ve seminer verildi. Bu kapsamda ilimiz genelinde de çeşitli eğitimler verilmiş ve verilmeye de devam edilmektedir” diye konuşarak kadına şiddetle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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