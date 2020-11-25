3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama



Burhan CEYHAN/ AYDIN (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesi merkezli İzmir ve Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekipler, insan ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. 2 ay süren takibin ardından harekete geçen jandarma, dün, Aydın'ın Kuşadası ilçesi ile İzmir ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 4 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2'si Kuşadası, 1'i Gaziantep'te yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Burhan CEYHAN

2020-11-25 18:06:33



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