Umurlu’da yeşil alan temizlik çalışmaları devam ediyor

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Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Umurlu Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda gerçekleştirdiği budama ve çim biçme çalışmalarıyla mahalleyi güzelleştiriyor.

Efeler Belediyesi, ilçe genelinde budama, çim biçme ve yeşil alanların arttırılmasıyla ilgili çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Umurlu Mahalle Muhtarı Soner Afşar, Efeler Belediyesi çalışmalarına kayıtsız kalmadı. Muhtar Afşar, sosyal medya hesabından çalışmalarla ilgili fotoğraflar paylaşarak “Efeler Belediye Başkanım Mehmet Fatih Atay’a ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekibine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.



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