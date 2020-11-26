Aydın’da ’zeytin sırıkları’ teknolojiye karşı direniyor

Zeytin ve zeytinyağı ile ünlü Aydın’da zeytin hasadı devam ediyor. Çiftçiler gelişen teknolojiye rağmen hasatta sırık kullanmayı sürdürüyor.

Gelişen teknoloji ile birlikte birbirinden farklı çeşitte teknolojik alet ile zeytin hasadı yapılmaya başlanırken, Aydın’da hasat geleneksel yöntemlerle yapılmaya devam ediyor. Zeytin hasadında uzun yıllardan bu yana kullanılan sırıklar, ustalarının ellerinde şekil kazanıyor. Tarım alanında kullanılan teknolojik makineler ve aletlere rağmen Aydın’da zeytin üreticileri eski alışkanlıklarından vazgeçmiyor. Teknolojik aletlere göre daha masrafsız olan sırıklar, dayanıklılığı nedeniyle de oldukça ilgi görüyor. Çeşitli boylarda üretilen zeytin sırıkları teknolojiye direniyor. Eski alışkanlıklarından vazgeçemediklerini ifade eden zeytin üreticisi Muzaffer Müçek, "Teknolojik zeytin çırpma makinelerimiz de var. Ancak eskiden beri sırık kullandık kullanmaya da devam ediyoruz. Teknolojiye gençler ayak uydurdu ama bizler eski alışkanlıklarımızdan vazgeçemiyoruz. Her sene sırıklarımızın kontrollerini yaparak eskiyen yada kırılan sırıkların yerine yenilerini alıyoruz" dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.