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ADÜ Biyofizik Ana Bilim Dalı’nın 3. projesi de TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı

İHA

ADÜ Biyofizik Ana Bilim Dalı’nın 3. projesi de TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı’ndaki YÖK 100/2000 Nörofizyoloji programında doktora öğrencisi olan Simge Ünay’ın yürütücü olduğu proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.
Doktora tez danışmanı Prof. Dr. Mehmet Dinçer Bilgin’in, danışman olarak katkı sağladığı ‘Sisplatin ile İndüklenmiş İn Vitro Periferik Nöropatide Kuersetin ve Düşük Seviyeli Lazer Tedavisinin Etkilerinin İncelenmesi’ isimli TÜBİTAK1002 projesi 45 bin lira bütçe ile desteklenecek. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Proje ekibini tebrik eder başarılarının devamını dilerim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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