Aydın’da 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Dip Burun bölgesinde bir grup düzensiz göçmenin karadan ulaşım olmayan bir mevkide kara üzerinde mahsur kaldığı bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 27 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenlerin, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi’ne gönderileceği öğrenildi.

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