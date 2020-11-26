Motosiklet, park halindeki kamyonete ok gibi saplandı: 1 yaralı

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Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın, Nazilli ilçesinde park halindeki kamyonete hızla arkadan çarpan motosikletin sürürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Nazilli Bozdoğan karayolu üzerinde meydana geldi. Nazilli´den, Bozdoğan yönüne seyir halinden olan Yusuf Han (38) yönetimindeki 09 ABL 062 plakalı motosiklet, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu emniyet şeridinde park halindeki Akın Yıldız´a ait 09 B 1011 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yusuf Han yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yusuf Han Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsünün ayağının kırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2020-11-26 19:38:41



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