Aydınlı esnaftan örnek davranış

Aydın’ın Efeler ilçesinde bakkal dükkanı işleten Mehmet Kalaycı, örnek bir davranışa imza atarak, korona virüs sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara destek olabilmek amacıyla askıda ekmek projesi başlattı. Kalaycı, şu an için günlük ortalama 10 kişiye ulaştıklarını belirterek hayırsever vatandaşları da destek olmaya davet etti.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de etkisini gösteren Kovid19 salgını dolayısıyla birçok vatandaş ekonomik sıkıntıya düştü. Alım gücü azalan vatandaşlara destek olmak amacıyla birçok kurum ve kuruluş harekete geçerken, çorbada benim de tuzum olsun düşüncesiyle askıda ekmek projesini başlatan Aydınlı esnaf Mehmet Kalaycı, hayırsever vatandaşlara da seslenerek destek çağrısında bulundu. Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi'nde bulunan bakkal dükkanında ihtiyaç sahipleri için başlattığı askıda ekmek uygulaması ile mahallesinde bulunan vatandaşlara destek olmaya çalışıyor. Birliktelik ruhu ile tüm sorunların aşılacağına dikkat çeken Kalaycı, dükkanına koyduğu kumbara ile müşterilerinin de askıda ekmek uygulamasına destek olduğunu belirtti.

“Bu zor günleri birliktelik ruhumuzla aşacağız”

Türk Milleti’nin zorda olan herkese yardım etmeye hazır olduğunu ve birlik ruhuna sahip bir millet olduğunu hatırlatan Kalaycı; “İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek olabilmek amacıyla çevredeki esnaf arkadaşlarımız ile birlikte beraber böyle bir şey yapalım istedik. Bu düşünce ile askıda ekmek uygulamamıza başladık. Biz burada ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile hayırseverlerin arasında köprü oluyoruz aslında. Sadece kendim destek olmuyorum, çevredeki esnaflarımız, dükkanımıza gelen müşterilerimiz de burada bulunan kumbaramıza gönüllerinden ne koparsa, bazen de para üstlerini almayarak kutuya atıyorlar. Burada biriken paramız ile de ekmek alıyoruz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza iletiyoruz. Bu zor günleri birliktelik ruhumuzla aşabiliriz” dedi.

Şuan için günlük ortalama 10 kişiye ulaştıklarını ifade eden Kalaycı, daha çok ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşabilmek adına Aydınlı hayırseverleri de desteğe çağırdı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.