Aydın’da 16 bin 110 denetimde 536 bin TL ceza uygulandı

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Aydın’da Korona virüs denetimleri kapsamında 1625 Kasım tarihleri arasında yapılan 16 bin 110 denetimde, 536 bin 012 TL cezai işlem uygulandı.

Aydın Valiliği 1625 Kasım denetim verilerini paylaştı. 1408 şehirler arası toplu ulaşım aracı, 3 bin 820 şehiriçi toplu ulaşım aracı, 1316 ticari taksi, 9 bin 441 iş yeri, 125 pazaryeri ekipler tarafından denetlendi. Bu denetimlerde kurallara uymayan kişi ve işletmelere 536 bin 012 TL cezai işlem uygulandı.

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