ADÜ'den personel ve öğrencilere ücretsiz teknoloji hizmeti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), personel ve öğrencileri için ofis dokümanlarına erişim desteği sağladı.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar ile personel ve öğrencilere sunulan hizmetin günümüz teknoloji ve bilgi çağında oldukça önemli olduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Office 365, üniversitemiz akademisyen ve öğrencilerinin, hemen hemen tüm aygıtlardan ve neredeyse her yerden işlerini halletmelerine yardımcı olan bir uygulamadır. İlgili portal üzerinden buluta taşımış olduğunuz Office dokümanlarınıza erişebilir veya yeni dokümanlar oluşturabilirsiniz” dedi.



"Öğretmenler ve öğrenciler sorunsuz iletişim kurabiliyor"

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Outlook, Word, PowerPoint, Excel ve OneNote gibi popüler uygulamaların bulunduğu web için ücretsiz Office 365 sayesinde öğretmenler ve öğrencilerin birlikte çalışabileceğini, sorunsuzca iletişim kurabileceğini bunun da özellikle içinde bulunduğumuz dönemde büyük bir avantaj sağlayacağını aktardı. Öğrenciler için birçok avantaj sağlayan web uygulamaları Word, PowerPoint ve Excel ile gerçek zamanlı birlikte yazma, otomatik kaydetme ve kolay paylaşma olanakları, web için Outlook ve 50 GB posta kutusu ile epostaları takip etme olanağı sağlanıyor.

Öğrenciler, okullarının iş birliğini ve katılım düzeyini artırmak için gereken konuşmaları, aramaları, içerikleri ve uygulamaları bütünleştiren dijital merkez olan Microsoft Teams’ten yararlanabilecekleri gibi okumayı, yazmayı, matematiği ve iletişimi destekleyen yerleşik erişilebilirlik özellikleri ve öğrenme araçları ile öğrenme sonuçlarını iyileştirebilecek. Ayrıca öğrenciler, dijital not defteri olan OneNote ile düzenli çalışabilecek, Class Teams ve OneNote Not Defterleri ile bağlı kalabilecek, Forms ile özgün değerlendirmelere katılabilecek, Sway ile dijital hikaye anlatımı olanakları elde edebilecek, sınırsız kişisel bulut depolama ile diledikleri kadar depolama yapabilecek.



