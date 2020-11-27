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Başkan Şahin; “Veteriner hekimler, dünya sağlığının teminatıdır” Aydınlı veterinerlerden meslektaşlarına pankartlı destek

İHA

Başkan Şahin; “Veteriner hekimler, dünya sağlığının teminatıdır” Aydınlı veterinerlerden meslektaşlarına pankartlı destek

Korona virüs salgınına karşı başarılı çalışmalar yürüten Veteriner Hekimler Prof. Dr. Osman Erganiş ve Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile ekiplerine bir destek de Aydın’dan geldi. Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, “Veteriner hekimler, dünya sağlığının teminatıdır” dedi.

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Korona virüs salgınına karşı başarılı çalışmalar yapan ve olumlu sonuçlar elde eden meslektaşları Prof. Dr. Osman Erganiş, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve birlikte çalıştıkları ekipleri tebrik etti. Aydınlı veteriner hekimler oda binalarına astıkları ‘gurur duyuyoruz’ yazılı pankartıyla aşı çalışmasında emeği geçen meslektaşlarına destek verdi. Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, “Birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de Covid 19 pandemisi etkisini şiddetli biçimde göstermekte vaka sayıları da her geçen gün artmaktadır. Kuşkusuz ki, bu hastalığa karşı korunmanın en etkili yolu, etkili ve güvenli Covid19 aşısının bir an önce kullanılmaya başlanmasıdır. Bu nokta sürekli yabancı menşeyli aşılar gündeme getiriliyor olsa da, ülkemizde de yerli ve milli Covid19 aşı çalışmalarıyla ilgili veteriner hekim bilim insanlarımız ve ekiplerinin çok önemli ilerlemeler kaydetmekte olduğunu her aşamada gururla ifade ediyoruz. Her ne kadar, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve diğer ilgililer, başarılı aşı çalışmalarını sürdüren veteriner hekim bilim İnsanlarının İsimlerini aktarırken mesleklerini ifade etmekten imtina etseler de, bizler her mecrada bunu dile getiriyor ve meslektaşlarımızla duyduğumuz gururu halkımızla paylaşıyoruz. Şimdi de meslektaşlarımızın bu fedekar ve başarılı çalışmalarını halkımıza ifade etmek için, yazılı bir branda bastırarak odamız binasına astık” dedi.

“Veteriner hekimlerimizin bu başarısı ilk değil, son da olmayacaktır”

Başkan Şahin veteriner hekimlerin bu başarısının ilk olmadığını ancak son da olmayacağını ifade ederek, “Veteriner Hekimler, Prof. Dr. Osman Erganiş, Prof.Dr. Aykut Özdarandeli ve ekiplerinin sürdürdüğü çalışmaların sonuca çok yaklaştığını, Erciyes Üniversitesi bünyesinde Veteriner Hekim Prof.Dr. Aykut Özdarandeli ve ekibinin yürüttüğü çalışmalarda insan deneyleri faz1 uygulamalarında şu ana kadar yan etki görülmediğini ve bugün ikinci dozların uygulanmaya başlandığını, faz2 çalışmalarına da kısa süre içerisinde geçileceğini büyük bir mutlulukla öğrendik. Çalışmaların mevut durumları değerlendirildiğinde, en geç nisan ayında yerli aşımızın uygulanmaya başlanacak olduğunun öngörülmesi, halk sağlığımız için çok büyük bir müjde konumundadır. Veteriner hekimlerimizin bu başarısı ilk değildir son da olmayacaktır. Tarihimiz incelendiğinde veteriner hekimlerimizin, insan sağlığı için yapmış oldukları hayati önem taşıyan koruyucu hekimlik çalışmaları net şekilde görülmektedir. Her ne kadar, ülkemizde ısrarla sağlık sınıfı dışında bırakılsak da, veteriner hekimler Dünya ve Ülkemiz sağlığının teminatıdır, yeter ki etkili çalışmamız için devletimiz bizlere fırsat versin, yolumuzu açsın. Gizli kahramanlık da güzeldir denilebilir, kul görmezse hüda görür. Ancak unutulmamalıdır ki marifette iltifata tabidir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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