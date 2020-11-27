Didim’e yapılması düşünülen Su ürünleri OSB yatırımı durduruldu

Aydının Didim ilçesinde uzun süredir kamuoyunu meşgul eden Su Ürünleri Tesisleri ve Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi projesi iptal edildi. Konuyla ilgili olarak Didim’de gerçekleşen toplantının neticesinde projenin Bakanlıkça iptal edildiğini açıkladı.

Didim’de uzun süredir kamuoyunu meşgul eden Tarım ve Orman Bakanlığınca Didim’e yapılması planlanan Su Ürünleri Tesisleri ve Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi projesi iptal edildi. Projenin iptaliyle ilgili olarak Didim’de basına kapalı olarak bir toplantı düzenlendi.

DMarin Didim’de düzenlenen toplantıya Didim Kaymakamı Halil Avşar, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığının Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Melih Er, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, AK Parti İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, CHP İlçe başkanı Nurettin Koçak, İyi Parti ilçe başkanı Vefa Berk Tezsezener, MHP İlçe başkanı Fikret Alkaya, oda temsilcileri ile kurum amirleri katıldı. Basına kapalı gerçekleşen istişare toplantısında Su ürünleri Tesisleri ve Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Projesi'nin durdurulduğu öğrenildi.



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