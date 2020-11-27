Aydın’da araç sayısı 472 bin 823 oldu

Aydın genelinde Ekim ayında araç sayısı yüzde 3,8 oranında artarak 472 bin 823 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Ekim ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre 2019 yılı Ekim ayında toplam araç sayısı 455 bin 336 iken, 2020 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 oranında bir artış göstererek 472 bin 823’e ulaştı. Otomobil sayısı ise 2020 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 188 bin 67’ye ulaştı. Aydın’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde, 188 bin 67 adet otomobil, 10 bin 586 adet minibüs, 2 bin 902 adet otobüs, 72 bin 128 adet kamyonet, 9 bin 82 adet kamyon, 139 bin 446 adet motosiklet, 49 bin 825 adet traktör ve 787 adet özel amaçlı araç bulunduğu görülmektedir. Oransal olarak en fazla artış yüzde 8,9 ile özel amaçlı taşıtlarda gerçekleşirken, adet bakımından da en fazla artış 7 bin 431 adet ile motosiklette gerçekleşti.

2020 yılı Ekim ayında Aydın’da toplam 11 bin 835 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada, 7 bin 203 adet ile otomobil yer alırken, ardından 2 bin 167 adet ile kamyonet, bin 358 adet ile motosiklet, 605 adet ile traktör, 232 adet ile minibüs, 193 adet ile kamyon, 66 adet ile otobüs ve 11 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

Bin 606 aracın trafiğe kaydı yapıldı

2020 yılı Ekim ayında toplam bin 606 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 751 adet ile motosiklet yer alırken, ardından, 508 adet ile otomobil, 219 adet ile kamyonet, 108 adet ile traktör, 16 adet ile kamyon ve 4 adet ile minibüs geldi.



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