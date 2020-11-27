Aydın'da 5 koca için elektronik kelepçe kararı



Cemal YILDIRIM / AYDIN (DHA)AYDIN'da son 2 yılda eşine şiddet uygulayan 5 koca için elektronik kelepçe takılması kararı alındı. Kentte bu yıl şiddet gören 598 kadın ile 289 çocuk da kadın konukevlerinde misafir edildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü Etkinlikleri kapsamında, YİKOB Toplantı Salonu'nda 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme' toplantısı gerçekleştirildi. Aydın Vali Vekili Dr. Ömer Faruk Günay'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2020 yılı verileri değerlendirilerek, mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı.

5 KOCAYA ELEKTRONİK KELEPÇE

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdür Yardımcısı Nurdan Kamal toplantıda yaptığı açıklamada, 2019 ve 2020 yıllarında eşine şiddet uygulan yüksek risk grubundaki 5 kocaya elektronik kelepçe takılması yönünde karar alındığını söyledi. Kamal, "Bakanlığımız, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında 8 Mart 2015 yılında elektronik kelepçe ile ilgili protokol imzalandı. İlimizin de 2019 yılında dahil edildiği pilot uygulama kapsamında, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı'nda bulunan elektronik izleme sistemi altyapısı uygulanmaktadır. İlimizde 5 yüksek riskli vaka hakkında elektronik kelepçe kararı alındı. Üçü aktif olarak izlenmekte olup, 2 kararın failinin yakalanamamış olmasından dolayı uygulanamamaktadır" dedi.

598 KADIN VE 289 ÇOCUK KONUKEVLERİNE YERLEŞTİRİLDİ

Nurdan Kamal, kentte 1'i Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne diğeri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı 2 konukevinin 30 kapasite ile hizmet verdiğini ifade ederek, "2020 yılı içerisinde 670 kadın hakkında barınma tedbiri alındı. 598'i kadın ve 289'u çocuk toplam 887 vatandaş kadın konukevlerinden hizmet aldı. Aydın'da mart ayından itibaren salgın nedeniyle, barınma talepleri için kamu misafirhanelerinden de yararlanılmaya başlandı. Artan talepleri karşılamada yaşanan güçlük nedeniyle barınma hizmeti 2 ay süre ile giderleri Efeler Belediyesi tarafından karşılanan Aydın'daki bir otelde verilmeye devam etti. Halen barınma hizmeti, bakanlığın bütçesinden karşılanarak aynı otelde verilmeye devam edilmektedir. Aydın'da toplam 67 kadın ve 342 çocuk otel hizmetinden yararlandı" dedi.

AYDIN'DA KADES İHBAR SAYISI 841

Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile kadınların 'yardım iste butonu' vasıtasıyla 7/24 kolluk birimlerine ulaşım sağlayabildiklerini hatırlatan Nurdan Kamal, KADES uygulamasının Türkiye genelinde 545 bin 579 kez indirildiğini, ülke genelinde toplam ihbar sayısının 45 bin 920, Aydın'da ise 841 olduğunu ifade etti.

KELEPÇESİNİ KIRMIŞTI HAPİS CEZASI ALDI

Öte yandan Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan ve 4 yıl önce 'Ölmeden sesimi duyun' çağrısı ile kamuoyunun dikkatini çeken Zeliha Erdemir'e şiddet uygulayan ve beline takılan elektronik kelepçeyi kırdığı için tutuklu yargılanan eski eş Cem Kara'ya mahkeme tarafından 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.

Geçtiğimiz aylarda ise Söke ilçesinde alkol bağımlısı olduğu iddia edilen eşi Ünal Kamacı'nın şiddetine maruz kalan Özlem Kamacı'nın yüzü tanınmaz hale gelmiş, kocasından kaçarak ailesinin yanına sığınan genç kadın, ölümle tehdit edilmişti. 3 çocuk annesi Özlem Kamacı'nın şikayeti üzerine eşine karşı 60 gün uzaklaştırma kararı verilen Ünal Kamacı'ya elektronik kelepçe takılmıştı.DHA-Genel Türkiye-Aydın Cemal YILDIRIM

2020-11-27 14:31:42



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