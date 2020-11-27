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Karantinadaki yaşlı çiftten haber alınmayınca ekipler seferber oldu Belediye ekiplerinin bıraktığı yemekler, kapı önünden alınmayınca herkes telaşlandı

İHA

Karantinadaki yaşlı çiftten haber alınmayınca ekipler seferber oldu Belediye ekiplerinin bıraktığı yemekler, kapı önünden alınmayınca herkes telaşlandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde Korona virüs testi pozitif çıkan ve karantinaya alınan yaşlı çiftten haber alınamayınca ekipler seferber oldu. Belediye tarafından evin kapsının önüne bırakılan yemeklerin de alınmaması üzerine yaşlı çiftin hayatından endişe eden ekipler, özel kıyafetle içeri girdi. Biri 89 diğeri 87 yaşında olan Ünsal Çifti'nin aşırı takatsizlik nedeniyle yataklarından kalkamadıkları seslerini de dışarıya duyurmadıkları öğrenildi. Korona virüslü olan her iki hasta da ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.
Olay, Efeler ilçesi Cuma Mahallesi 213 sokak üzerinde bulunan Taşkıran Apartmanı’nın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın giriş katında oturan İbrahim Ünsal (89) ve eşi Perihan Ünsan (87) bir süre önce rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan yaşlı çiftin Korona virüs testi pozitif çıktı ve evlerinde karantina altınaya alındı. Ünsal çiftini kontrole gelen filyasyon ekipleri, yaşlı çiftin zillerini defalarca çalmasına rağmen kapıyı kimse açmadı. Durumdan şüphelenen filyasyon ekibi Ünsal çiftinin komşularına apartman kapısını açtırarak içeriye girdi. Ekipler daire kapısına belediye ekipleri tarafından bırakılan yemeklerin de alınmadığını fark etti. Durumdan şüphelenen filyasyon ekibi polis ekiplerini arayarak yardım istedi.
Çiftin evli ve kendi evlerinde yaşayan 3 çocuğunun da korna virüs nedeniyle karantinada olmasından dolayı sokağa çıkamadıkları için annebabasının evine de gelemedikleri öğrenildi. Adrese gelen polis ekipleri koruyucu ekipmanlarını giyerek çilingir yardımıyla eve girdi. Yaşlı çiftin yaşadığı ve sağlık sorunları nedeniyle yerlerinden kalkamadıkları için kapıyı açamadıkları öğrenildi. Durumları ağır olan Korona virüs hastası yaşlı çift, olay yerine çağrılan 2 ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Oldukça bitkin ve yakınları da Korona virüslü olduğu için bakım ihtiyaçlarını kendileri karşılayamayan yaşlı çiftin tedavisinin hastanede yapılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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