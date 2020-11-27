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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Günel uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet dağıttı

İHA

Başkan Günel uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet dağıttı

Kuşadası Belediyesi, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören çocuklara 150 tablet bilgisayar dağıttı. Tabletlerine kavuşan öğrenciler Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti. Başkan Ömer Günel, tablet bağışı kampanyasının devam ettiğini belirterek “Zor süreçler ancak dayanışmayla aşılabilir” dedi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pandemi koşulları dolayısıyla uzaktan eğitim alan ancak maddi imkansızlıklardan dolayı bilgisayarı olmayan öğrenciler için bir kampanya başlattı. Hüseyin Can Vakfı iş birliğinde düzenlenen kampanyaya Kuşadası’ndaki hayırseverler büyük destek verdi. Güvercin Masa’ya kentin dört bir yanından iletilen başvurular Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince tek tek inceledi. Yapılan incelemenin ardından tablete ihtiyacı olan öğrenciler belirlendi. Kampanya kapsamında bağışlanan tabletlerin 150’si, tarihi Kervansaray’da düzenlenen bir törenle Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri tarafından ihtiyacı olan ailelerin çocuklarına hediye edildi.
Eğitime destek vermeye her zaman devam edeceklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kuşadası’nda bilgisayarı ve tableti olmadığı için EBA TV’ye erişemeyen öğrencilerimiz kalmasın diye Hüseyin Can Vakfı ile birlikte bir kampanya başlattık. Kentimizde yaşayan hayırseverler, kampanyamıza büyük destek verdi. Böylece dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden birini sergiledik. Zor süreçler ancak dayanışmayla aşılabilir. Bize katkı sunan herkese çok teşekkür ediyor, tablet bağışı kampanyamızın ihtiyaç sahibi hiçbir öğrencimiz kalmayana dek devam edeceğini hatırlatmak istiyorum. Unutmayalım ki eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır” diye konuştu.

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