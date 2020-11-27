Söke Jandarma’dan uyuşturucu tacirlerine büyük darbe Söke'de 1 kilo 247 gram kristal (Metamfetamin) ele geçirildi

Aydın’ın Söke ilçesinde Söke Jandarma uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurdu. Bir Kilo 247 Gram (1.247 gr) kristal adı verilen Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Söke JASAT, Söke KOM ve Aydın İl Jandarma KOM ekiplerince yapılan çalışmalarda, bugün saat 18.00 sularında Sazlı Mahallesinde yapılan devriye faaliyeti sırasında hal ve hareketlerinden şüphelenilen H.K. isimli şahıs Jandarma ekipleri tarafından takibe alındı. Şahıs üzerinde ve motorsikletinde yapılan aramada Bin 247 gr. Metamfetamin (Kristal) bulundu. H.K. isimli şahıs Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınırken; şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan yasal işlem başlatıldı.

Söke Kaymakamı Soner Zeybek yaptığı açıklamada, “Söke ilçemizde zehir tacirleri ile amansız bir mücadele veriyoruz, son operasyonda ciddi miktarda kristal olarak bilinen metamfetamin ele geçirildi. Son 2 gündür icra edilen operasyonlarda emeği geçen tüm Jandarma ve Emniyet personelimize teşekkür ediyorum. Uyuşturucu tacirleri ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" diye konuştu.

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