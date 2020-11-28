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Aydın'ın konuğu Kuzeyboru

DHA

Aydın'ın konuğu Kuzeyboru


AYDIN, (DHA) - MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmanda İlbank'ı 3-0 mağlup ederek 3 haftalık galibiyet özlemini dindiren Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın evinde Kuzeyboru ile karşılaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Maçı Misli.Com Web ve Mobil TV yayınlayacak. Mavi-beyazlılar, sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu rakibini bu kez dize getirmeyi hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)
2020-11-28 11:32:41

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