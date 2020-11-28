Depo sahibini darbetti, 30 kilogram zeytinyağını çalıp kaçtı



Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir depoda hırsızlık yaparken, karşılaştığı depo sahibini darbedip, 30 kilogram zeytinyağını alarak kaçan U.A. (21) polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan U.A., tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Turan Mahallesi'ndeki bir depoda meydana geldi. Depoda hırsızlık yapan U.A., depo sahibinin kendisini fark etmesi üzerine panikledi. Kendisini fark eden depo sahibini darbeden ardından 30 kilogram zeytinyağını çalan U.A. olay yerinden kaçtı. Depo sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak içni çalışma başlattı. Bölgedeki 30 güvenlik kamerasının görüntüsünü inceleyen polis, şüphelinin kimliğini belirledi. Polis, şüpheliyi yakalamak için belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerden birinde yakalanan U.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2020-11-28 21:47:59



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