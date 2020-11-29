Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 3 - Kuzeyboru: 2

Sultanlar Ligi 19. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Kuzeyboru’yu 32 mağlup etti.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Arzu UzatözFerhat Büyükpamukçu
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Cemre, Berra, Maret, Eylül, Cansu, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Ezgi, Duygu, Hande, Pelin
Antrenör: Alper Hamurcu
Kuzeyboru: Dilek, Sinem, Gorrel, Matea, Arelya, Dilara, Hümay, Annie, Sabriye, Merve, Ceren Nur, Boskovic, Arzum
Antrenör: Tuncay Öcal
Setler: 2624, 2518, 2125, 2325, 157
Süre: 139 dk. (32, 28, 30, 33, 16)
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