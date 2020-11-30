AK Partili Elbir'den CHP'li Başarır'a tepki

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Ordusu ile ilgili sözlerini kınadı.



CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı bir televizyon programında Türk Ordusu ile ilgili sözleri tepki çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili 301. maddeden soruşturma başlatırken, Başarır'a bir tepki de Aydın'dan geldi. AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, "Türk ordusu alınamaz ve satılamaz. Şanlı ordumuza karşı gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunanların kanından şüphe ederim. Şanlı bayrağımızın gölgesinde milletimiz için her şartta büyük bir özveri ile destan yazmaktadır ve yazmaya da devam edecektir" dedi.



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