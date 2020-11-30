Aydın'da bir günde 81 bin 950 liralık Korona virüs cezası

Aydın ili genelinde gerçekleştirilen Korona virüs denetimlerinde 1 günde 81 bin 950 liralık idari para cezası uygulandı.

Kış aylarının gelmesi ile birlikte artış gösteren Korona virüs vakaları dolayısıyla demetimler de sıkılaştırıldı. Ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana 13 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüse karşı ekipler her gün denetimler gerçekleştirerek virüsün yayılımın önüne geçmeye çalışıyor. Aydın'da 388 ekip ve bin 460 personel ile il genelinde, 120 şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 109 ticari taksi, 892 kalabalık cadde, bulvar ve sokaklar üzerindeki iş yeri, 346 şehir içi toplu ulaşım aracı ve 14 pazar yeri denetlendi.

Yapılan denetimler sonucunda, maske takma zorunluğuna uymayan 40 kişiye, sigara içme yasağına uymayan 10 kişiye ve 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye gerekli maddelerden idari para cezası uygulanırken, 1 iş yeri de faaliyetten men edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.