“Çocuklar Üşümesin” dedi, kampanya başlattı

Aymelek Derneği, ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılmak üzere kışlık giyecek kampanyası başlattı.

Aydın’da on yıldan bu yana yaşlı, bakıma muhtaç ve kimsesizlerin yardımına koşan Aymelek Derneği bu kez de çocuklar için kolları sıvadı. “Çocuklar Üşümesin” kampanyası ile derneğe yapılan bağışlar ile Aydın il genelindeki ihtiyaç sahibi çocukların kışlık giyecekleri karşılanacak.

Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Söz nerde ihtiyaçsa elimizle götüreceğiz. Haydi kendi çocuklarınızı sarıp sarmalarken bu yavruları da unutmayın. Bu zor zamanda öyle çok ihtiyaç var ki. Bir mont 50, bir bot 40, toplam 90 lira. Bu parayla ya bir çocuk sevindirir ya da nereye harcadığınızı bile unutursunuz. Yüreğinizi siz de ısıtmaya var mısınız? Yoksul bir çocuk görsem, yağmur altında üşüyen köprü olmak geçer, hiç değilse içimden” sözleri ile çağrıda bulundu.

Kampanyaya katılmak isteyen yardımseverler, derneğin banka şubesine bağışta bulunabilecek.

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