Tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayan kişi tutuklandı



Murat GÜRKAN/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşı Rüya Yılmaz'ı (23) sokak ortasında bacağından bıçaklayarak yaralayan Ümit Dumanoğlu (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında İstasyon Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, meydanda karşılaşan Ümit Dumanoğlu ve kız arkadaşı olduğu öğrenilen Rüya Yılmaz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dumanoğlu, yanında bulunan bıçakla Yılmaz´ı sağ bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan Yılmaz´a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rüya Yılmaz, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, Ümit Dumanoğlu ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit Dumanoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Dumanoğlu olaydan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben gururluyum, yapmayın etmeyin memleketten gidin dedim bıçakladım" ifadelerine yer verdiği görüldü.FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKAN

2020-11-30 19:22:09



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