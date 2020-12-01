Aydınlı nakliyatçı Korona virüse yenik düştü Korona virüs Aydın’da bir can daha aldı

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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Aydın’da uzun yıllardır nakliyat işi ile uğraşan Nail Budak Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



Aydın’da şehirlerarası nakliyat ve ambarcılık işi ile uğraşan Nail Budak geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Budak’ın hastanede yapılan Korona virüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan Budak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Budak’ın ölüm haberi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.



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