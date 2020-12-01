Yaraladığı kız arkadaşını sosyal medyadan canlı yayınla tehdit etmiş



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşı Rüya Yılmaz'ı (23) bıçakla bacağından yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Ümit Dumanoğlu'nun (25), olay öncesi gittiği Diyarbakır'dan otomobiliyle saatte 300 kilometre hızla geri dönerken sosyal medyadan canlı yayın yapıp, kız arkadaşını tehdit ettiği ortaya çıktı.

Nazilli'de bir GSM şirketinin bayiliğini yapan Ümit Dumanoğlu, telefonda kız arkadaşı Rüya Yılmaz ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından bir iş için Diyarbakır'a giden Dumanoğlu, Nazilli'ye döndükten sonra 29 Kasım tarihinde kız arkadaşı Yılmaz'ı İstasyon Meydanı'nda bıçakla sağ bacağından yaraladı. Dumanoğlu, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dumanoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FACEBOOK SAYFASINDAN CANLI YAYIN

Dumanoğlu'nun kız arkadaşıyla telefondaki tartışmalarının ardından saatte 300 kilometre hız yaparak Diyarbakır'dan Nazilli'ye döndüğü ve bunu Facebook sayfasından canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. 18 dakikalık görüntülerde, Dumanoğlu'nun kız arkadaşı Yılmaz'a, "İstenmedik bir şekilde Diyarbakır'dan ayrıldım. Allah nasip ederse o Nazilli'ye geleceğim. Geliyorum bekle. Sen benim adımı buraya taşırsın öyle mi? Utanmadan bana hâlâ mesaj atıyorsun. Artık sana sonu yaşatacağım. Kralı gelsin şimdi alsın seni. İster emniyete ister devlete git. Bu saatten sonra uyuşturucu satanlara da rahat yok" diyerek tehdit edip, küfürler savurduğu yer aldı.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Burhan CEYHAN

2020-12-01 15:00:38



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