Başkan Günel’den genç sporcuya anlamlı jest

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Uluslararası Ritmik Jimnastik KSIS CUP 2020” yarışmasında bronz kategorisinde dünya birincisi olan Kuşadalı Anzer Karya Karaçam’ı makamında ağırlayarak genç sporcuya bisiklet hediye etti.

Kasım ayında 34 ülkenin katılımıyla İzmir’de online olarak canlı gerçekleşen “Uluslararası Ritmik Jimnastik KSIS CUP 2020” yarışmasında 20072008 yaş, bronz kategorisinde dünya birinciliği elde eden Kuşadalı öğrenci Anzer Karya Karaçam, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in konuğu oldu. Anzer Karya Karaçam’ı makamında ağırlayarak bisiklet hediye eden Başkan Ömer Günel, genç sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerinde sporun önemine dikkat çeken Başkan Ömer Günel “Anzer Karya gibi genç arkadaşlarımız elde ettikleri uluslararası başarılarla bizleri gururlandırıyor. Bizler de her zaman genç sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Anzer Karya Karaçam ise Başkan Ömer Günel’e hediyesi için teşekkür etti.

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