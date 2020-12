Otizm Yaşam Merkezi’nin temeli 03 Aralık’ta atılacak

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Yedi Eylül Mahallesi’nde kurulacak olan Otizm Yaşam Merkezi’nin temelinin 3 Aralık Perşembe günü atılacağını duyurdu.

Türkiye Otistiklere Destek Eğitim Vakfı (TODEV) Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Gökçe, İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği (İOGD) Başkanı Mustafa Öztürk ve Aydın Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Dernek Başkanı Adnan Özdemir ile Efeler’de otizmli çocuk sahibi olan aileler, Otizm Uluslararası Engelliler Günü’nde hayat bulacak proje ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

Türkiye Otistiklere Destek Vakfı (TODEV) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Engelliler Meclisi ile Türkiye Otizm Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Gökçe, otizmli çocuklar için Türkiye’de yapılmış bu kadar kapsamlı bir merkezin olmadığına dikkat çekerek, şu açıklamalarda bulundu; “Efeler’de yaşayan 400 çocuğumuzdan yola çıkarak Başkan Mehmet Fatih Atay’ın öncülüğünde yapılmakta olan merkezimizde çocukların bireysel ihtiyaçları doğrultusunda çok güzel bir etkinlik alanı yapılıyor. Yıllar içinde yapılan araştırmalar, bize otizmli çocukların yoğun eğitimle kaynaştırma düzeyine geldiği ve bağımsız yaşam becerilerini elde edebildiğini gösteriyor. Başkan da çok güzel bir projeye imza attı. Biz buradayız, elimizden ne gelirse her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Diğer belediyelere bunun örnek olmasını temenni ediyoruz. Bu projeyi gerçekleştiren başta Başkan Mehmet Fatih Atay ve ekibine, otizm dostu ilk belediye oldukları için teşekkürlerimi sunuyorum.”

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği (İOGD) Başkanı Mustafa Öztürk ise böyle bir proje oluşturma girişiminde bulunduğu için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay nezdinde Efeler Belediyesi’ne otizmli çocuklar adına teşekkür ederek, “Projenin temeli güzel olunca ileride gelişmesi de ona göre güzel olur diye düşünüyorum. Çocuklarımızın ihtiyacı olan özel eğitim ve hayatlarına katılacak spor, sanat ve sosyal yaşam aktivitelerinin planlı bir şekilde yürütülmesi ve bunu yaparken otizmli çocuklarımız ile çalışacak kişilerin bu konuda eğitimli olmaları büyük önem arz etmektedir. Otizm Yaşam Merkezi aynı zamanda Efeler ilçesinde bulunan otizmli çocukların ailelerine de doğru yönlendirmelerde bulunacak. Projenin, gerekli psikolojik destekleri alabilecekleri, çocuklarını ihtiyaç duyduklarında bir kaç saatliğine bırakabilecekleri bir gündüz bakım evi hizmetiyle desteklemesine katkı verecek şekilde planlanmasının da önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Atay’ın, gerçekleştirdiği ilklerle yüreklere sevgi ektiğini ifade eden Aydın Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Adnan Özdemir, “Efeler Belediye Başkanımız Atay, Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Eğitimde kaybedilecek tek bir fert yoktur’ sözünü yaşatarak daha iyi bir eğitim, daha iyi bir gelecek için neler yapılabileceğini herkese gösteriyor. Belediyemizin bizler için yüreğinde yakmış olduğu ‘Mavi Işık’ içimizi ısıttı. Geleceğe güvenle bakmamızı sağladı. Yanımızda olduğunu her zaman hissettiren başkanımızın ellerini omuzlarımızda hissettik. Elimizi tutan başkanımızla merkezimizde neler yapabileceğimizi önce Efeler'e sonra tüm Türkiye’ye göstermek istiyoruz. Otizmi yaşayan gençler ve aileleri olarak bu projede emeği geçen başta başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Halihazırda hizmet veren Efeler Belediyesi'nin Otizm Spor Merkezi’nde eğitim alan İbrahim Öztürk’ün annesi Nazan Öztürk ise Otizm Yaşam Merkezi ile ilgili şöyle konuştu: “Oğlum İbrahim (15) otizm tanısı konmuş bir çocuk. 4 sene öncesinde Efeler Belediyesi’nin Otizm Spor Merkezi’nde spora başladı. Otizmli bireylerin spor faaliyetlerinde bulunmaları onların gelişimlerinde son derece önemli. İstemsiz hareketlerin kontrolünün sağlanması, motor becerilerinin artması gibi faydalarının yanında sosyal izolasyonun önlenmesinde de çok etkili olan spor faaliyetlerini çocuklarımıza sağladıkları için Efeler Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz. Başkanımız Mehmet Fatih Atay, Otizm Yaşam Merkezi ile çocuklarımıza daha kapsamlı bir merkezde birebir eğitim alma imkanı sağlayacak. Çocuklarımıza, bu merkezdeki Otizm Kafe ile sosyal hayatı deneyimleme imkanı sunulduğu için çok mutluyuz. Bize desteğini her fırsatta hissettiren başkanımız Mehmet Fatih Atay’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

Başkan Atay, “Gururlu bir mutluluk yaşıyoruz”

Otizm Yaşam Merkezi'nin temelini 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü'nde atacaklarını söyleyten Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, bu önemli adım dolayısıyla gururlu bir mutluluk yaşadıklarını söyledi. Otizm yaşam Merkezi ile özellikle maddi imkanları yetersiz olduğu için bu tür programlara dahil olamayan otizmli bireylere fırsat eşitliği sağlanacağına dikkat çeken Atay, “Amacımız, tüm dünyada görülme sıklığı her geçen gün artmakta olan otizmli bireylere ve ailelerine eğitim ve sosyal gelişim olanağı sağlayarak, onların sosyal hayata adaptasyonlarını sağlamak, bağımsızlaşmalarına destek olmak, motor becerilerinin geliştirilmesini ve iletişim becerilerini etkin kullanabilmelerini sağlamak. Tüm bu amaçları sağlarken de özellikle maddi imkânları yetersiz olduğu için bu eğitim ve gelişim programlarına dâhil olamayan otizmli bireylere ve ailelerine, fırsat eşitliği çerçevesinde, bu imkânları sunarak, onları hayatın her alanında görmek istiyoruz.” diye konuştu.

