Didim’de mobil ödeme aracı kolaylık sağlıyor

Didim Belediyesi Korona virüs salgının ortaya çıktığı ilk günden itibaren vatandaşların sağlığını korumak için önlemler almaya devam ediyor.

Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için Didim Belediyesi tarafından alınan önlemler kapsamında geçtiğimiz aylarda belediye bahçesine koyulan mobil ödeme aracı sayesinde, HES (hayat eve sığar) kodu olmayan vatandaşlar ve kapalı alana girmek istemeyen vatandaşlar mesafe ve maske kurallarına uyarak, ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

Mobil ödeme aracı ile ödemelerini teması en aza indirerek yaptıklarını söyleyen vatandaşlar Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’a teşekkür ettiler.

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