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Aydın Mimarlar Odası Başkanı Kazıcı; "İskan ruhsatsız binaların kullanımı Aydın'da çok fazla" "Deprem yarın olacak bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor."

İHA

Aydın Mimarlar Odası Başkanı Kazıcı; "İskan ruhsatsız binaların kullanımı Aydın'da çok fazla" "Deprem yarın olacak bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor."

Aydın Mimarlar Odası Başkanı Cemre Şahin Kazıcı Aydın'da iskan ruhsatsız binaların kullanımının fazla olduğunu söyledi. Vatandaşların iskan ruhsatsız yapıları terk etmeleri gerektiğini ifade eden Kazıcı, "İskan ruhsatının olmaması başlı başına büyük bir risk. Bu durum yapıların kullanım güvenliğinin olmadığının göstergesi. Maalesef cazip hale getirmek için uygun fiyatlarla kiralanabiliyor ve satılabiliyorlar, vatandaşımız bunlara kanmasın" dedi.

AydınDenizli karayolunun güney kısmı ve İncirliova ilçesinin de demiryolunun kuzeyinde kalan bölgelerin zeminlerinin kötü olduğunu kaydeden Aydın Mimarlar Odası Başkanı Cemre Şahin Kazıcı, "Bu demek değildir ki biz buralarda yaşıyorsak evimiz kesinlikle yıkılacak. Ancak zamanında tutulan zemin etüt raporları gerektiği gibi hazırlanmış mı ve bu raporlara göre gerekli önlemler alınmış mı diye iyi bir araştırma yapılması gerekir. Çünkü ne yazık ki, yapım maliyetlerinin fazla olmaması için bu belge ve projeler olması gerektiği gibi hazırlanmıyor, müteahhit baskısıyla çarpıtılıyor olabilir. Aydın’da bu durumla sıkça karşılaşıyoruz. Ancak doğru bir rapor, doğru projelendirme ve nitelikli yapım süreçlerinden sonra zemin kötü dahi olsa binanızın sağlam kalma ihtimali yüksektir" diye konuştu.

“Örnek verecek olursak İzmir depreminde Bayraklı’daki bazı binalar yıkılıp bazıları ağır hasar görürken, aynı bölgede bulunan kimi yapılar ve gökdelenler sapasağlam ayakta durdular. Çünkü büyük oranda doğru teknik ve teknoloji ile projelendirilerek inşa edildiler. Elbette zemin dayanımı düşük bölgede olması her zaman riskli ve sakıncalı olmakla birlikte, burada altını çizdiğim konu mimarlıkmühendislik hizmetlerinin ve yapım tekniğinin olması gerektiği seviyede tutulması. Böyle ise vatandaşlarımızın panik olmalarına gerek yok. Ama aksi bir durum söz konusu ise onların da evlerini boşaltmaları kendi sorumluluğunda. Bizler elbette her şeyin genel ve yerel yönetimlerin denetimi altında olmasını önemseriz. Ancak mevcut durumda hem yapı stoğumuza baktığımızda hem bu güne kadar olagelen yapı üretim sürecimize baktığımızda vatandaşlarımızın da kendi güvenli barınma haklarını kendilerinin sağlaması gerektiği bir konumdayız ne yazık ki. O yüzden özellikle bu konularda çok dikkat etsinler. Yapısının ruhsat bilgilerini ve projelerini belediyelerden alsınlar, mimar ve mühendislere götürüp danışsınlar. Rapor ve projelerde çarpıtma olmuş mu, yapı projesine uygun mu yoksa sonradan herhangi bir oynama yapılmış mı? Bu çok önemli" dedi.

"Bazı bölgelere imar yasağı getirildi"

Aydın'daki bazı bölgelere imar yasağı getirildiğini kaydeden Kazıcı şunları söyledi;

"İskan ruhsatsız binaların kullanımı da Aydın’da çok fazla. Vatandaşlar ev alırken ve kiralarken bunları sorgulamadan işlem yapıyorlar. İskan ruhsatının olmaması başlı başına büyük bir risk. Bu durum yapıların kullanım güvenliğinin olmadığının göstergesi. Maalesef cazip hale getirmek için uygun fiyatlarla kiralanabiliyor ve satılabiliyorlar, vatandaşımız bunlara kanmasın" Aydın kent merkezinde fay hatlarının geçtiği yerler var. Özellikle Doğu Gazi Bulvarı çevresinde fay hatları geçimleri var. Bu nedenle imar yasağı getirildi ve onunla ilgili düzenlemeler yapılıyor. Bu bölgelerde artık imar yasakları başladı. Tadilat projelerine bile izin verilmeyecek şekilde korumaya alınıyor. Ancak bu yeni bir girişim. Hali hazırda orada olan mevcut yapılar da oldukça fazla. Vatandaşlar ada ve parsellerini belediyelere giderek söylediklerinde yasaklı bölgelerde yer alıp almadıklarını da öğrenebilirler. Çünkü oralar tehlikeli bölgeler demektir. Yer bilimciler Aydın’da deprem beklendiği yönünde defalarca açıklamalar yapıyorlar. Zaten Aydın tarihinden beri depremlerle yıkıma uğramış bir kent. Aydın’ı yerle bir ederek baştan oluşmasına neden olan 1899 depremini biliyoruz; tarihimizde var, yine aynı yıkıcılıkla gerçekleşmesi çok mümkün. Bunun ne zaman ve ne şiddette olacağı gibi magazinsel soru ve cevaplar yerine, deprem yarın olacak bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor "

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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