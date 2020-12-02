Didim Devlet Hastanesi’ne ventilatör cihazı bağışlandı

Aydın’ın Didim ilçesindeki Devlet Hastanesi’ne Kovid19 hastalarının kullanması için Ventilatör cihazı bağışı yapıldı.
Didim’de kendi polikliniklerinde hizmet veren doktorlar tarafından Didim Devlet Hastanesi’ne yerli ve milli üretimi olan Aselsan tarafından geliştirilen Kovid19 hastalarında kullanılmak üzere tasarlanan Ventilatör cihazı bağışlandı. Bağışı yapılan cihazlar kurulum işlemleri tamamlanarak yoğun bakım ünitelerinde görevli sağlık personellerine eğitimleri verilerek aktif olarak kullanımına başladı.
Didim Devlet Hastanesi yönetimi Kovid19 ile mücadelede cihaz bağışı ile destekte bulunan hekimlere katkılarından dolayı teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.