Aydın filede Beylikdüzü'ne karşı

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AYDIN, (DHA) - MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde oynadığı son 2 maçında İlbank'ı 3-0, Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup ederek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile karşılaşacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak 20'nci hafta mücadelesi saat 15.30'da başlayacak. Müsabaka Misli.Com Web ve Mobil TV'den yayınlanacak. Aydın ekibi ligin ilk yarısında evinde 3-0 mağlup ettiği rakibini yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2020-12-02 11:09:35



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