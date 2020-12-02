Söke’de E-Twinnig projelerinde yükselen grafik dikkat çekiyor

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ilçenin eğitim kurumlarının ETwinning projelerine katılım ve bu projelerin aldıkları kalite etiketlerindeki yükselen grafik dikkat çekiyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 20172018 eğitimöğretim yılında 2 ulusal kalite etiketi bulunan Söke’de bu rakamlar her geçen yıl arttı. 20182019 eğitimöğretim yılında 12 ulusal, 6 Avrupa kalite etiketi alınırken; 20192020 eğitimöğretim yılında 51 öğretmen ulusal, 35 öğretmen Avrupa kalite etiketi alarak büyük bir başarı gösterdi.

Söke ilçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı başarılı projeler ortaya koyan öğretmenlere desteklerinin devam edeceğini belirterek; “Başarılı projeler ortaya çıkıyor. ETwinning projelerimiz Ulusal ve Avrupa kalite ödülleri alıyor. İlçe temsilcimiz Yasemin Salkan'a, öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize teşekkür ediyor, kutluyorum” dedi.



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