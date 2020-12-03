Cuma Mahallesi'nin yeni muhtarı Bayraktar oldu

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Cuma Mahallesi Muhtarı Nafiz Çamoğlu'nun vefatının ardından yeni muhtar 4'üncü aza Kemal Bayraktar oldu.

30 yıldır Cuma Mahallesi muhtarlığını yapan Nafiz Çamoğlu geçtiğimiz günlerde yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Efsane muhtarın vefatının ardından muhtarsız kalan Cuma Mahallesi'nin yeni muhtarı 4'üncü aza 64 yaşındaki memur emeklisi Kemal Bayraktar oldu.

Cuma Mahallesi Muhtarı Kemal Bayraktar, "Diğer ilk üç aza arkadaşımız sağlık sorunları ve işlerinin yoğunlukları dolayısıyla bu görevi benim üstlenmemi rica ettiler. Ben de göre yeni görevime başladım. Nafiz beyi mahalle halkı olarak çok severdik. Kendisi uzun yıllar mahallemize hizmet etti. Kendisinin yeri her zaman ayrı olacak" diye konuşarak Çamoğlu ailesine başsağlığı diledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.