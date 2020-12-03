Nazilli Belediyespor koronavirüs kurbanı

NAZİLLİ (DHA) - Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta liderliğe kadar yükselen Nazilli Belediyespor, takımdaki koronavirüs vakalarının gölgesinde çıktığı Darıca Gençlerbirliği maçını 2-1 kaybedip bay olduğu haftada zirveyi devrelan Fethiyespor'un 4 puan gerisine düştü. Son haftalarda 7 ismin koronavirüs atlattığı, 4 futbolcunun halen karantinada olduğu siyah beyazlılar, Darıca deplasmanında sakatlığı bulunan 3 oyuncudan da yararlanamadı.
Teknik direktör Hasan Şermet ve yardımcılarının da koronavirüs tedavisi gördüğü Nazilli'yi Darıca'da maça 33 yaşındaki altyapı antrenörü Birkan Duran çıkardı. Rakibi önünde ilk yarıyı 2-0 yenik tamamlayan Nazilli'ye 90+4"üncü dakikada yine koronavirüs tedavisi görüp karantina sürecini tamamlayan Bünyamin Cesur'un tek golü puan için yetmedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli
2020-12-03 11:35:22
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.