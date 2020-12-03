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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vefa grubunda görev yapan imam, virüse yenik düştü

İHA

Vefa grubunda görev yapan imam, virüse yenik düştü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde görev yapan ve pandemi sürecinde gönüllü olarak vefa destek grubunda görev yapan imam Şükrü Canikli Korona virüse yenik düştü. İmamın ölümü başta meslektaşları olmak üzere yakınlarını ve cemaatini üzdü.
Nazilli Müftülüğü bünyesinde Yeni Cami’de imamlık yapan 52 yaşındaki Şükrü Canikli, Mart ayından bu yana görülen korona virüs sürecinde gönüllü olarak vefa destek grubunda görev aldı. Güler yüzlü, sıcak diyalogları ile karantinadaki ve sokağa çıkma kısıtlaması olduğu dönemlerde ilçedeki hastaların gönlünü alan Şükrü Canikli, geçtiğimiz günlerde kendisi de Korona virüse yakalandı. Nefes almakta zorlanan ve süreci ağır geçiren Şükrü Canikli kaldırıldığı hastanede virüsle üç gündür devam eden yaşam mücadelesini kaybetti. Şükrü Canikli’nin ani ölümü sevenlerini üzdü.

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