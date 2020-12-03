Vali Aksoy, 5 engelliye hibe çeklerini teslim etti

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere çeşitli miktarlarda hibe desteği sağlanıyor. Projesi kabul edilerek hibe desteği almaya hak kazanan Aydınlı 5 engelli vatandaşa, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde hibe çekleri Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’dan tarafından takdim edildi.



İŞKUR tarafından kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara 65 bin lira, eski hükümlü vatandaşlara ise 44 bin 145 liraya kadar hibe desteği veriliyor. 2016 yılında başlayan ve sektör ayırt etmeksizin verilen hibe desteğinden bu güne kadar Aydın’da 181 engelli ve eski hükümlü yararlandı. Onaylanan proje sayısı itibariyle Aydın ili Türkiye sıralamasında 4’üncü sırada yer alırken, projesi kabul edilerek kendi işini kuracak olan Aydınlı 5 engelli vatandaşa 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde hibe çekleri teslim edildi. Aydın Valiliği’nde düzenlenen tören ile çeklerini Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un elinden alan engelli vatandaşlar İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü’ne destekleri için teşekkür etti.



“Bütçemiz engelli projelerimiz için sınırsız”

Aydın’daki kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlüleri İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü’ne davet eden İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, “İl müdürlüğümüzce sağlanan hibe desteği ile 2016 yılından bugüne kadar 105 adet işletme kurulmuştur. Bunların 64’ü engelli, 41’i eski hükümlülere aittir. Bu işletmeler için 3 milyon 845 bin lira hibe desteği ödendi. Ayrıca 2020 Haziran ayında da il müdürlüğümüze 76’sı engelli ve 37’si eski hükümlü olmak üzere toplamda 113 proje teslim edildi. Bu projelerden 47 engelli projesi ile 29 eski hükümlü projesi olmak üzere 76 proje genel müdürlüğümüzce uygun görüldü. Bu projeler için de toplamda 4 milyon 30 bin 140 lira hibe desteği verilecek olup bugüne kadar projeden yararlanan toplam kişi sayısı 181’e yükseldi. Toplam hibe miktarı ise yaklaşık 8 milyon liradır. Şu anda da çağrı dönemindeyiz. Ne kadar Aydın’da engelli ve eski hükümlü varsa hepsi de buyursun gelsin. Kapımız sonuna kadar açık. Bütçemiz de bu projelerimiz için sınırsız” dedi.



“Bu projeleri önemsiyoruz”

Dezavantajlı grupların kendi işlerini kurarak ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını önemsediklerini ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Proje kapsamında 40 bin lira ila 65 bin lira arasında farklı miktarlarda katkı sağlanabiliyor. Önceki yıllarda 105 proje bu anlamda desteklenmeye uygun görüldü. Geçtiğimiz yılki çalışmalarda da 76 proje bu kapsamda uygun görüldü. Yine proje çağrısı sürmektedir. Başvurular olduğu takdirde bu projeler İŞKUR il müdürlüğü tarafından değerlendirilerek genel müdürlüğe intikal ettirilecek. Özellikle engellilerin toplumun ayrılmaz bir parçası haline gelmeleri, kendi ekonomik özgürlüklerini sağlayabilmeleri, toplumla uyum içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri adına bu projeyi önemsiyoruz. Buradaki arkadaşlarımız diğer engelli bireylere örnek oluşturacak bir cesaret ile kendi işlerini kurma adına çalışmalarına başladılar. Kendilerini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Ayrıca bu projelerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.



"Çeklerini Vali Aksoy’un elinden aldılar"

Gerçekleşen konuşmaların ardından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tarafından, Çine’de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi projesi ile Semra Kantek’e 64 bin 590 lira, Çine Evciler Mahallesi’nde büyükbaş hayvancılık yapacak olan İsmail Hakkı Sever’e 59 bin lira, Yenipazar Dereköy Mahallesi’nde büyükbaş hayvancılık yapacak olan Emre Türkmen’e 59 bin lira, Efeler ilçesinde şarküteri market açacak olan Gülcan Kurtalan’a 65 bin lira ve Efeler ilçesinde oto kuaför işletmesi açacak olan Cemal Özkardeş’e 50 bin 145 bin TL’lik hibe çekleri takdim edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.