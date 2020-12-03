3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde üzen görüntü

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Aydın'da görme engellilerin yürüyüş yoluna yapılan hatalı park vatandaşların tepkisini çekti.

Birleşmiş Milletler tarafından engellilerin toplumsal yaşama tam ve diğer bireylerle eşit katılım sağlanmalarına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için 1192 yılında alınan bir karar ile '3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü' olarak ilan edilmiştir. O günden bu yana 3 Aralık Dünya engelliler günü ülkemizde de çeşitli etkinlikler ile kutlanmaktadır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Aydın'ın Efeler ilçesi Hasan Efendi Mahallesi Kızılay Caddesi'nde görme engelliler için kaldırım üzerlerine yapılan özel yürüyüş yolunu park ederek kapatan araç objektiflere yansıdı. Engelliler Günü'nde yapılan park hatası vatandaşların tepkisini topladı. Aydınlı vatandaşlar herkesin birer engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade ederek, engelliler için özel bir günde bile böyle üzücü görüntülerin kayda geçmesine karşı duydukları üzüntüyü dile geçirdiler.



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