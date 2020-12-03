Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'ün babasının testi pozitif çıktı

Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz’ün babası Ayhan Açıkgöz’ün yaptırdığı Kovid19 testi pozitif çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda yaşayan ve restoran işleten Ayhan Açıkgöz yaşadığı rahatsızlıklar üzerine dün Kovid19 testi yaptırdı. Testin pozitif çıkması üzerine baba Açıkgöz evinde karantinaya alındı. Yaşadığı gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Ayhan Açıkgöz, “Çarşamba günü yaşadığımız bazı semptomlar sebebi ile yaptırdığımız Kovid19 testi maalesef pozitif çıkmış, ve hekimlerimizin tavsiyesi ile evde tedavimiz başlamış bulunmaktadır. Şükürler olsun sağlığım yerinde nefes alış verişim sıkıntı yok ateşim yok sevenlerimden dua bekliyorum çok da dikkatli davranıyordum ama nasıl geldi bilmiyorum lütfen bana bir şey olmaz demeyin dikkatli olalım" dedi.



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