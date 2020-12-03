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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediyesi 75 öğrenciye daha tablet dağıttı

İHA

Kuşadası Belediyesi 75 öğrenciye daha tablet dağıttı

Kuşadası Belediyesi, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören çocuklara tablet bilgisayar dağıtmaya devam ediyor. Son olarak hayırseverler tarafından bağışlanan ve Kuşadası Belediyesi’nin satın aldığı 75 tablet daha ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırıldı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan ancak maddi imkânsızlıklardan dolayı bilgisayarı olmayan öğrenciler için başlattığı kampanyaya hayırseverler destek vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda bağışlarla toplanan 150 tablet bilgisayar, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına verilmişti. Hüseyin Can Vakfı iş birliğinde düzenlenen kampanya kapsamında toplanan 75 tablet daha Tarihi Kervansaray’da gerçekleşen bir törenle Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince belirlenen çocuklara hediye edildi. Öğrenciler hediye tabletlerini Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari, Oğuzhan Turan, Belediye Meclis Üyeleri ve kampanyaya bağışta bulunan kentteki Kuveytlilerin temsilcisi Mohammed Alqattan’ın elinden aldı.
Sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerinden birisini sergilediklerine dikkat çeken Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Her koşulda halkımızın yanında olmak için çalışıyoruz. Geçen ay merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.9’luk depremin ardından tüm ekiplerimizle sahaya indik ve haftalarca depremden etkilenen hemşehrilerimizin mağduriyetini gidermek için çalıştık. Tüm insanlığı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelemiz tüm Türkiye’ye örnek oldu. Bugün yine pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören fakat maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları için başlattığımız tablet bilgisayar kampanyası için buradayız. Bağışlanan ve Kuşadası Belediyesi tarafından satın alınan 75 tableti daha bugün minik öğrencilerimize hediye ediyoruz” diye konuştu.

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