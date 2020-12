Büyükşehir engelleri kaldırdı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Dünya Engelliler Günü kapsamında, engelleri ortadan kaldıracak yardımlarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi 35 tekerlekli sandalye ve 45 beyaz baston dağıtımına başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi her yıl çeşitli etkinlikler ile engellilerin sorunlarına dikkat çekiyordu, ancak bu yıl Kovid19 nedeniyle toplu etkinliklerin yapılamaması nedeniyle farklı bir yol izledi. Engelleri kaldırmak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, önceki yıllarda olduğu gibi gelen talepler üzerinden yapılan incelemeler sonucunda 80 engelli vatandaşa hayatlarını kolaylaştıracak yardımlarda bulunuyor.

Büyükşehir, 35 tekerlekli sandalye ve 45 beyaz baston dağıtıma başladı. Engelli vatandaşların adreslerine yapılan teslimlerde Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Barış Altıntaş ve Genel Sekreter Yardımcısı Tahsin Kocaman’da hazır bulundu.

Tekerlekli sandalye ve beyaz bastonların temel ihtiyaç olduğunu belirten vatandaşlar, sosyal ve iş hayatına katılmak için bu araçların olmazsa olmazları olduğuna dikkat çekti. Vatandaşlar, yapılan yardımlar için Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkürlerini iletti.

Başkan Çerçioğlu “Önce zihinlerdeki, sonra bedendeki engelleri aşmalıyız”

Engellerin bedende değil zihinlerde olduğunu belirten Başkan Çerçioğlu, “Engel tanımayan vatandaşlarımız sanat, spor ve iş hayatı gibi birçok alanda önemli başarılar elde edip bizlere nice gururlar yaşattılar. Bu da gösteriyor ki, hayatın her alanında, tüm vatandaşlarımız eşit şartlara sahip oldukları zaman başarı kaçınılmazdır. Önce zihinlerdeki, sonra bedendeki engelleri aşmalıyız. Bunu sağlamak ve örnek teşkil etmek için sosyal belediyecilik anlayışıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesinde engelli istihdamı sağlamak ve engellilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için tüm imkânları ile çalışmaktadır” dedi.

Başkan Çerçioğlu “Engelleri yok etmek bizlerin görevidir”

Engelli vatandaşların tekerlekli sandalye ve beyaz baston ihtiyaçları dışında, çağdaş toplum olmanın bir gereği olarak dezavantajlı tüm kesimlerin sosyal hayata katılımının çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Çerçioğlu, “Hangi engel varsa onu elbirliği ile yok etmek bizlerin görevidir. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak bizler engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

