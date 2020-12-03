Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü’ne Abay atandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü’ne atanan Sabahittin Atay göreve başladı.

Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görev yapmakta iken Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü’ne müdür olarak atanan Ziraat Yüksek Mühendisi Sabahittin Abay bugün itibariyle göreve başladı. Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü müdür yardımcısı Oğuz Altunkaya, Müdür Abay’a çiçek takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.