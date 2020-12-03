Nazilli Perşembe Pazarında HES Kodu denetimi yapıldı Nazilli'de yarın kılınacak Cuma Namazında HES Kodu sorgusu yapılacak

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kurulan Perşembe Pazarı'nda gün boyu yoğun denetleme yapan polis ekipleri HES Kodu sorgulamadan kimseyi pazar yerine almadı.

Toplum sağlığını tehdit eden Covid19 salgını riskini azaltmak amacıyla maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra son dönemde vakalarda yaşanan artış nedeniyle semt pazarlarında önlemler arttırıldı. Nazilli'de bugün kurulan bölgenin en büyük pazarında gün boyu denetim yapıldı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip ve yaya devriyeler Uzun Çarşı İstasyon Meydanı girişi, Atatürk BulvarıUzun Çarşı Girişi, Hürriyet CaddesiKıbrıs Caddesi ve Katlı Otopark girişlerinde bariyerler ile kapatarak HES Kodu Sorgusu ve pazar yerlerinde her dört metrekareye bir kişi düşecek şekilde ilk defa Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan kararlar doğrultusunda vatandaş sayısı göz önüne alınarak ve sosyal mesafe kontrolleri yapılarak yoğunluk önlendi.

Pazarda satış yapan ve alışverişe gelen herkesin HES Kodu'nu sorgulayan emniyet personeli tedbirleri gün boyu sıkı tuttu. Ayrıca alınan karar gereği yarın kılınacak Cuma Namazında da tüm vatandaşların HES kodları sorgulanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.