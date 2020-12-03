Müstakil evde çıkan yangın mahalleyi ayağa kaldırdı Yaşlı şahıs yangından komşuların uyarısıyla kurtuldu

Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde müstakil bir evde meydana gelen yangın çevre sakinlerini korku dolu anlar yaşattı. Yangın çıkan evdeki alevler yanındaki diğer eve sıçrayınca yangının sıçradığı evde yaşayan yaşlı şahıs komşularının uyarısı sayesinde yanmakta olan evden çıtı.

Olay akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 304/1 sokakta meydana geldi. Sokak içerisinde bulunan müstakil evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangında alevler kısa sürede müstakil evin tamamını sarıp, yandaki eve de sıçradı. Bu sırada komşuda başlayan yangından haberi olmayan ve kendi evi de yanmaya başlayan Hasan Koç isimli şahıs, komşuların uyarısı ile yanmakta olan evinden çıktı. Yangın sonucu bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı diğer evde de ciddi çaplı maddi hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının çıktığı evde kiracı bulunduğu ve kiracının da evde olmadığı öğrenildi.

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