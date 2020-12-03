Aydın'da müstakil evde yangın paniği

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, müstakil bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 20.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 304/1 Sokak üzerinde bulunan Ali Zabun´un yaşadığı müstakil evde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını yoğun uğraşlar sonucu söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, Ali Zabun´un iş yerinde çalıştığı sırada yangının çıktığı öğrenildi.
Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2020-12-03 23:30:00
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