Otomobil bakım servislerinde kışlık bakım yoğunluğu Korona virüse karşı vale hizmeti sunup, otomobilleri dezenfekte ediyorlar

Kış aylarının gelmesi ile birlikte araçlarda yapılması gereken kışlık bakımlar için otomobil bakım servislerinde yoğunluk oluştu. Otomobillerinin mevsimsel bakımlarını yaptırmak isteyen vatandaşlar otomobil bakım servislerinin yolunu tutarken, Korona virüs salgını dolayısıyla servise gelemeyen vatandaşlara vale hizmeti sağlanıyor. Otomobiller yapılan işlemleri sonrası dezenfekte edilerek sahiplerine teslim ediliyor.



Türkiye’deki 23 milyon üzerinde trafiğe kayıtlı araç sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Oldukça önemli olan araç bakımları kış aylarının gelmesi ile birlikte daha da büyük önem kazanıyor. Kışlık ve periyodik bakımları aksatılan araçlarda oluşabilecek mekanik hasarlar binlerce liraya mal olabiliyor. Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil bakım servisi sahibi Salih Aydın, araçların periyodik bakımları kadar kış bakımlarının da aksatılmaması gerektiğini ifade ederek otomobil sahiplerini uyardı. Aydın ayrıca, Korona virüs salgını dolayısıyla kronik hastalığı bulunan müşterileri için vale servisi verdiklerini ve otomobillerin servis sonrası yıkanıp dezenfekte edildikten sonra sahiplerine teslim ettiklerini belirtti.



Otomobillerin bakımlarının zamanında yapılmasının otomobilinin motor ömrünü uzatacağını ifade eden Salih Aydın, "Otomobillerin periyodik bakımlarının yanı sıra mevsimsel bakımları da oldukça önemlidir. Yaz ayları ve kış ayları gelmeden otomobiller mutlaka bakıma alınmalı ve işinin ehli ustalar tarafından gerekli kontrolleri sağlanmalıdır. Bakımı yapılan otomobil rahatlar, zamanında yapılmayan otomobil ise otomobil sahibine binlerce liraya mal olabilir. Kış ayları öncesi otomobillerin antifriz, filtre ve yağ değişimlerinin yapılması gerekiyor. Antifriz özellikle kış aylarında oldukça önemlidir. Kışın motor sıvısının donmasını önler, otomobiller soğuk havalarda daha rahat çalışır" dedi.



"Yağı zamanında değişmeyen otomobil yağ yakar"

Otomobillerin yağ değişimlerinin zamanında yapılmadığında otomobilin yağ yakmaya başlayacağını ve bunun da motor ömrünü kısaltacağını kaydeden Aydın, "Otomobil sahipleri için oldukça önemli konulardan bir tanesi de yağ değişimidir. Yağ değişimleri mutlaka zamanında yapılmalıdır. Yağı değişmeyen otomobil gün geçtikçe yağ yakmaya başlar bu da dolayısıyla otomobile büyük zarar verir. Her şeyin zamanı olduğu gibi otomobillerin de bir bakım zamanı olduğu unutulmamalı, gerekli bakımlar zamanında yapılmalı" diye konuştu.



"Korona virüse karşı son derece dikkatliyiz"

Otomobil bakım servisi sahibi Aydın, servis personelinin Korona virüse karşı tüm önlemlerini aldıklarını belirterek şunları söyledi; "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Korona virüs yayılım hızını arttırdı. Bazı müşterilerimizin kronik rahatsızlıkları dolayısıyla sokağa çıkmaları tehlikeli olabiliyor. O nedenle bu durumda olan müşterilerimize vale hizmeti sunarak otomobillerini olduğu yerden alıp gerekli tüm bakımlarını yaparak yine evlerine teslim ediyoruz. Tüm bunların yanında servisimize gelen tüm otomobiller bakım ve onarımları bittikten sonra iç, dış olmak üzere yıkanıyor ve dezenfekte ediliyor. Her şey maddiyat demek değildir. Müşterilerimizin sağlını da önemseyerek elimizden gelen özeni gösteriyoruz."



