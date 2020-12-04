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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'ın en yaşlı keşkekçisi hayatını kaybetti

İHA

Aydın'ın en yaşlı keşkekçisi hayatını kaybetti

Aydın'ın en yaşlı keşkekçisi 87 yaşındaki Hacı Mehmet Emin Yapucu hayatını kaybetti.
Aydın ve ilçelerinde cemiyetlerin en zahmetli ve en lezzetli yemeği keşkek öksüz kaldı. Cemiyetlerin vazgeçilmez yemeği için Aydın'ın aranan isimlerinden keşkekçi Hacı Mehmet Emin Yapucu hayatını kaybetti. Yapucu'nun vefatı ailesi başta olmak üzere bugüne kadar cemiyetlerine lezzet kattığı herkesi yasa boğdu. Yapucu'nun cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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